Henkel: objectif de marge relevé pour 2024

(CercleFinance.com) - Henkel a relevé mercredi ses objectifs annuels en termes de bénéfice annuel par action et de marge après avoir signé une performance décrite comme 'très solide' sur le premier semestre.



Le fabricant allemand de produits de grande consommation table désormais sur une hausse de 20% à 30% à taux de change constants de son bénéfice ajusté par action préférentielle, contre une fourchette de 15% à 25% auparavant.



Sa marge opérationnelle est quant à elle attendue entre 13,5% et 14,5% dorénavant, contre une précédente prévision allant de 13% à 14%.



Selon ses résultats préliminaires publiés aujourd'hui, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 2,9%.



Son bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) s'est quant à lui accru de 28,4% à 1,6 milliard d'euros sur la période, donnant un BPA de 2,78 euros en hausse de 32,9% à taux de change constants.



Henkel - notamment connu pour ses marques de lessive Le Chat, Mir et Persil - a mis en avant les effets favorables issus de sa décision de regrouper au sein d'une même branche ses marques de consommation courante.



Il évoque aussi la mise en oeuvre mesures stratégiques ayant porté les ventes, les marges bénéficiaires et les résultats, à commencer par une montée de ses investissements appelée à se prolonger dans les prochains mois.



A la Bourse de Francfort, l'action Henkel progressait de 0,7% cet après-midi, certains analystes se montrant déçus par le maintien de la prévision d'une croissance organique comprise entre 2,5% à 4,5% pour 2024.





