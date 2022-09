Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel: les prévisions de croissance revues à la hausse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - Henkel a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice ce mardi en amont d'une journée d'investisseurs organisée en son siège de Düsseldorf.



Le fabricant allemand de biens de consommation courante dit désormais viser une croissance organique comprise entre 5,5% et 7,5% sur l'exercice, contre +4,5% à +6,5% précédemment.



Il s'agit de la troisième fois depuis le début de l'exercice que le groupe allemand revoit à la hausse son objectif de croissance, qui avait été initialement établi à +2%/4% avant d'être rehaussé à +3,5%/5,5%, puis +4,5%/6,5%.



'Cependant, ces nouveaux objectifs sont uniquement tirés par la branche d'adhésifs et s'inscrivent en ligne (voire légèrement en-dessous) du consensus Alpha qui ressort à 7%', tempèrent ce matin les analystes de RBC.



Ces annonces faisaient reculer l'action de 0,9% mardi matin à la Bourse de Francfort, dans le ventre mou de l'indice DAX des 40 grandes valeurs allemandes qui recule de son côté de 0,1%.



Le titre perd 13% depuis le début de l'année, contre une chute de 19% pour le DAX.





