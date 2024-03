Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: légèrement dans le vert sur ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Henkel prend 1% en début de séance à Francfort, après la publication d'un BPA de 4,35 euros au titre de son exercice 2023, en croissance de 20% à taux de change constants, avec une marge d'EBIT de 11,9%, en amélioration de 150 points de base.



L'exploitant allemand de marques de consommation courante telles que Le Chat, X-TRA ou Loctite, affiche un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros, en croissance organique de 4,2%, des augmentations de prix ayant compensé un déclin des volumes.



Un dividende stable à 1,85 euro par action sera proposé au titre de 2023. Pour 2024, Henkel anticipe un BPA en hausse de 5 à 20% (à taux de change constants), une marge d'EBIT de 12 à 13,5%, ainsi qu'une croissance organique du chiffre d'affaires de 2 à 4%.





