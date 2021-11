Henkel lanterne rouge du Dax

(AOF) - En repli de 6% à 45,98 euros, Henkel accuse la plus forte baisse du Dax, pénalisé par la révision à la baisse de ses objectifs annuels. Le géant allemand de la grande consommation, propriétaire notamment de Chat, Mir ou encore Super Croix a prévenu que la croissance de son bénéfice net par action devrait ressortir dans le bas de sa fourchette de prévision. Il visait une croissance comprise entre 10% et 15%. Henkel a cependant confirmé sa prévision de croissance organique, soit entre 6% et 8%. Le groupe a pris acte de l'inflation des matières premières et des tensions sur l'approvisionnement.

Au troisième trimestre, Henkel a réalisé un chiffre d'affaires de 5,092 milliards d'euros, en croissance organique de 3,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.