Henkel : la reprise au 3e trimestre, le recul sur l'année

Cercle Finance • 09/10/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Malgré l'environnement économique toujours difficile, Henkel enregistre une croissance organique des ventes de 3,9% au troisième trimestre, à 5 milliards d'euros. ' Toutes les unités commerciales ont contribué à la bonne performance ', s'est réjoui Carsten Knobel, le directeur général. Après avoir renoncé à présenter des prévisions en avril en raison du niveau d'incertitude élevé généré par la pandémie, Henkel présente ses orientations 2020 : le groupe s'attend désormais à un recul des ventes compris entre -1% et -2% pour l'exercice 2020. Au niveau du Groupe, Henkel anticipe une marge EBIT ajustée comprise entre 13% et 13,5%. Le bénéfice ajusté par action (BPA) devrait baisser de 18% à 22% à taux de change constant. ' Dans l'ensemble, nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie avec notre orientation stratégique sur une croissance ciblée et de sortir plus forts de la crise', conclut Carsten Knobel.

Valeurs associées HENKEL PFD XETRA +1.37%