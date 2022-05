Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel: en retrait avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Henkel recule de 1% sous le poids d'une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' sur le titre du groupe de produits de consommation courante, avec un objectif de cours ramené de 75 à 69 euros.



'Un nouvel avertissement laisse Henkel avec les perspectives de profits pour 2022 les plus négatives de notre couverture', note le broker, ce qui est selon lui 'suffisant pour mettre les rendements en cash sous pression, malgré cinq années de dividendes stables'.





Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -1.05%