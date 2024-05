Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: croissance organique de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Henkel gagne 2% à Francfort après l'annonce, au titre du premier trimestre 2024, d'un chiffre d'affaires de 5,32 milliards d'euros, en baisse nominale de 5,2%, mais en croissance organique de 3% (dont 1,3% en technologies adhésives et 5,2% en marques grand public).



'Cette hausse provient de l'évolution positive des prix dans les deux secteurs d'activité', explique le groupe allemand de produits de consommation courante, qui pointe en outre une nouvelle amélioration séquentielle de l'évolution des volumes.



Henkel rappelle avoir relevé la semaine passée ses objectifs annuels, pour viser un BPA ajusté en hausse de l'ordre de +15 à +25% à taux de change constants, un retour ajusté sur ventes de 13 à 14%, et une croissance organique du chiffre d'affaires de 2,5 à 4,5%.





