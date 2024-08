Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: confiant après un 1er semestre solide information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Confirmant ses estimations préliminaires de la mi-juillet, Henkel publie au titre des six premiers mois de 2024, un BPA en hausse de 32,9% à taux de change constants, à 2,78 euros, ainsi qu'une marge d'EBIT ajustée améliorée de 3,4 points à 14,9%.



Le groupe allemand a généré un chiffre d'affaires semestriel de 10,8 milliards d'euros, soit une croissance organique de 2,9% avec des contributions positives à la fois en technologies adhésives (+2%) et en marques de grande consommation (+4,3%).



Henkel rappelle avoir rehaussé il y a un mois ses objectifs annuels, visant une hausse de 20 à 30% à changes constants du BPA ajusté et une marge d'EBIT ajustée de 13,5 à 14,5%, pour une croissance organique du chiffre d'affaires de 2,5 à 4,5%.



Se disant 'en bonne voie pour de la croissance rentable supplémentaire', son CEO Carsten Knobel se déclare désormais confiant dans 'l'atteinte dès le moyen terme' de ses objectifs de ventes et de résultats précédemment annoncés 'pour le moyen et le long terme'.





