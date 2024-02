Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: acquisition dans les adhésifs industriels aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 15:39









(CercleFinance.com) - Henkel a annoncé jeudi qu'il allait renforcer ses activités dans les adhésifs avec l'acquisition jugée 'stratégique' de Seal for Life aux Etats-Unis.



Le groupe allemand explique que l'opération va lui permettre d'étendre sa croissance dans les métiers de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) en mettant la main sur une entreprise 'adjacente' au profil fortement séduisant.



Seal for Life s'est spécialisé dans la fourniture de revêtements de protection et d'étanchéité pour des marchés tels que les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz et le traitement de l'eau.



La société, qui emploie quelque 650 personnes, a généré un chiffre d'affaires de 250 million d'euros en 2023.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





