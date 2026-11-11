Helsing fait son entrée sur le marché des logiciels de champ de bataille basés sur les données de combat

L'entreprise allemande de technologie de défense Helsing a lancé mercredi un logiciel destiné à aider les forces armées à donner du sens au flot d'informations générées sur le champ de bataille par la guerre moderne, faisant ainsi son entrée sur un marché dominé par Palantir .

Baptisé Clarity, ce logiciel est conçu pour passer au crible les informations provenant de drones, de satellites, de rapports militaires et de sources ouvertes, aidant ainsi les utilisateurs à identifier les moyens militaires et à déterminer comment les engager, a expliqué Helsing.

La décision d’autoriser une frappe reste toutefois du ressort d’opérateurs humains.

Ce lancement intervient alors que les armées tirent les leçons de l’expérience ukrainienne, où les drones ont radicalement transformé la quantité d’informations dont disposent les commandants. Ce déluge de données peut submerger le personnel, augmentant ainsi le risque de cibles manquées, de réponses tardives et de mauvaise allocation des ressources si les informations ne sont pas traitées assez rapidement.

L’Ukraine a mis en place des systèmes tels que DELTA pour collecter et diffuser les données, tandis que le logiciel Maven de Palantir aide les utilisateurs militaires à les analyser.

Les gouvernements européens souhaitent de plus en plus exercer un contrôle accru sur les logiciels militaires et les données qui les sous-tendent, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs individuels.

Mais les systèmes les mieux établis ont une longueur d’avance. Le logiciel Maven de Palantir s’intègre aux flux de travail du Pentagone et de l’OTAN et a été perfectionné au fil d’années d’utilisation opérationnelle.

Helsing, qui a fourni des drones et d’autres systèmes à l’Ukraine, fait partie d’un petit groupe d’entreprises européennes de technologie de défense capables d’affirmer avoir acquis une expérience opérationnelle grâce à ce conflit.

L’entreprise a déclaré que Clarity s’appuyait sur des centaines d’agents spécialisés formés aux données militaires et qu’il était capable d’identifier des positions militaires, de recouper des informations provenant de multiples sources, d’établir des niveaux de confiance et de recommander des réponses tout en présentant aux utilisateurs les preuves étayant ses conclusions.

«Nous entrons dans une ère où le succès sur le champ de bataille dépendra de la capacité des forces armées à transformer efficacement l’information en action», a déclaré Gundbert Scherf, co-président du directoire de Helsing.

«Il est donc important de faire le lien entre ce qui est observé et ce qui est frappé.»

Helsing n’a pas précisé si Clarity était déjà utilisé par des clients militaires ni quand il prévoyait sa mise en service.

Les forces armées allemandes ont précédemment indiqué qu’elles comptaient commencer à introduire des systèmes basés sur l’IA dès l’année prochaine.