Hellosafe anticipe une hausse de 12,8 % des levées de fonds des fintechs françaises cette année

(AOF) - Les levées de fonds des fintechs françaises pourraient augmenter de 12,8% par rapport à 2022, pour atteindre 3,27 milliards d’euros en 2023, selon Hellosafe. La plateforme de comparaison de produits financiers souligne que les fintechs françaises connaissent une croissance rapide et occupent une part de plus en plus importante parmi les levées de fonds totales. Elle constate une multiplication par 2,5 de la part des fonds levés par les fintechs françaises par rapport aux levées de fonds mondiales entre 2021 (1,80%) et 2022 (4,44%).

Ses estimations prévoient que cette part pourrait franchir la barre des 5% en 2023.

En 2023, les domaines d'activité les plus importants dans l'écosystème fintech en France sont le financement (19,6%), les services fonctionnels (18%) et la regtech (16,6 %). A eux trois, ils comptent pour 54,2% du panorama fintech français. À l'inverse, les secteurs les moins communs pour ces fintechs sont les secteurs de la gestion du risque (0,8%), les services bancaires (6,6%) et l'assurtech (12,4%).