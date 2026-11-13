 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HELLENiQ Energy pulvérise les attentes, la Bourse salue
information fournie par AOF 13/11/2026 à 11:22

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Les difficultés d'approvisionnement en carburants ont fait bondir les profits d'HELLENiQ Energy au troisième trimestre. Le groupe grec utilise cette rentrée d'argent pour réduire sa dette et doubler son acompte sur dividende. AlphaValue estime que ces résultats dépassent largement les attentes et prévoit de revoir ses prévisions à la hausse.

HELLENiQ Energy affole les compteurs. Le groupe énergétique grec, spécialisé dans le raffinage et la distribution de carburants a réalisé un bénéfice net ajusté de 808 millions d'euros entre juillet et septembre 2026, contre 186 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires a augmenté de 54%, à 5,113 milliards d'euros. Cette progression s'explique surtout par une activité de raffinage devenue beaucoup plus rentable. Les perturbations au Moyen-Orient et les difficultés d'exportation de produits pétroliers russes ont limité les quantités de carburants disponibles. En maintenant ses raffineries en fonctionnement et en diversifiant ses approvisionnements en pétrole, le groupe a pu répondre aux besoins de la Grèce et des pays voisins.

HELLENiQ Energy a ainsi dégagé une marge record d'environ 49 dollars par baril raffiné. Cette activité, avec l'approvisionnement et le négoce, représente l'essentiel de sa rentabilité trimestrielle. L'argent généré permet aussi de renforcer ses finances. Sur neuf mois, le groupe a dégagé un milliard d'euros de trésorerie disponible et ramené sa dette nette à 1,5 milliard. L'acompte sur dividende passe de 0,20 à 0,40 euro par action et sera versé à partir du 25 janvier 2027.

Les prévisions des analystes largement dépassées

Pour AlphaValue, les résultats dépassent de loin ce que les analystes avaient anticipé. Le bénéfice net ajusté du groupe grec est 2,4 fois plus élevé que prévu. Le résultat opérationnel ajusté, qui mesure les gains tirés de l'activité, atteint 1,162 milliard d'euros, soit 58% de plus qu'attendu.

Dans une note d'analyse publiée vendredi, le bureau d'analyse souligne que la surprise vient surtout de l'argent gagné sur chaque baril. Dans le raffinage, les quantités vendues sont inférieures aux prévisions, mais la rentabilité est nettement meilleure. La distribution de carburants résiste également. Ses résultats restent stables sur un an et dépassent les attentes, grâce notamment aux gains de parts de marché et aux ventes à l'aviation. La dette diminue, elle aussi, plus vite que prévu puisqu'elle est déjà sous le niveau attendu par les analystes pour la fin de 2026.

Le titre en hausse de 110% depuis le 1er janvier

"Nous anticipons une réaction positive du marché. Nous réexaminerons et relèverons nos hypothèses de marges de raffinage", conclut AlphaValue. Cette révision pourrait conduire le bureau d'analyse à relever ses prévisions de bénéfices. Il n'en précise toutefois pas le montant pour le moment et attend l'évolution des pénuries. En effet, un retour à un approvisionnement plus normal pourrait réduire les marges exceptionnelles dont bénéficie actuellement HELLENiQ Energy.

Vendredi, à 11h15, l'action HELLENiQ Energy gagnait 3,10%, à 17,48 euros à la Bourse d'Athènes, portant sa hausse à 110% depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

HELLENIQ EN
17,440 EUR Tradegate +2,89%
HELLENIQ EN
19,2830 USD OTCBB +7,07%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 11:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 361,8 0,00%
ADOCIA
4,91 +14,08%
Pétrole Brent
95,76 -0,20%
2CRSI
19,45 +6,11%
SOITEC
105,6 -0,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank