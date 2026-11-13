HELLENiQ Energy pulvérise les attentes, la Bourse salue

(Zonebourse.com) - Les difficultés d'approvisionnement en carburants ont fait bondir les profits d'HELLENiQ Energy au troisième trimestre. Le groupe grec utilise cette rentrée d'argent pour réduire sa dette et doubler son acompte sur dividende. AlphaValue estime que ces résultats dépassent largement les attentes et prévoit de revoir ses prévisions à la hausse.

HELLENiQ Energy affole les compteurs. Le groupe énergétique grec, spécialisé dans le raffinage et la distribution de carburants a réalisé un bénéfice net ajusté de 808 millions d'euros entre juillet et septembre 2026, contre 186 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires a augmenté de 54%, à 5,113 milliards d'euros. Cette progression s'explique surtout par une activité de raffinage devenue beaucoup plus rentable. Les perturbations au Moyen-Orient et les difficultés d'exportation de produits pétroliers russes ont limité les quantités de carburants disponibles. En maintenant ses raffineries en fonctionnement et en diversifiant ses approvisionnements en pétrole, le groupe a pu répondre aux besoins de la Grèce et des pays voisins.

HELLENiQ Energy a ainsi dégagé une marge record d'environ 49 dollars par baril raffiné. Cette activité, avec l'approvisionnement et le négoce, représente l'essentiel de sa rentabilité trimestrielle. L'argent généré permet aussi de renforcer ses finances. Sur neuf mois, le groupe a dégagé un milliard d'euros de trésorerie disponible et ramené sa dette nette à 1,5 milliard. L'acompte sur dividende passe de 0,20 à 0,40 euro par action et sera versé à partir du 25 janvier 2027.

Les prévisions des analystes largement dépassées

Pour AlphaValue, les résultats dépassent de loin ce que les analystes avaient anticipé. Le bénéfice net ajusté du groupe grec est 2,4 fois plus élevé que prévu. Le résultat opérationnel ajusté, qui mesure les gains tirés de l'activité, atteint 1,162 milliard d'euros, soit 58% de plus qu'attendu.

Dans une note d'analyse publiée vendredi, le bureau d'analyse souligne que la surprise vient surtout de l'argent gagné sur chaque baril. Dans le raffinage, les quantités vendues sont inférieures aux prévisions, mais la rentabilité est nettement meilleure. La distribution de carburants résiste également. Ses résultats restent stables sur un an et dépassent les attentes, grâce notamment aux gains de parts de marché et aux ventes à l'aviation. La dette diminue, elle aussi, plus vite que prévu puisqu'elle est déjà sous le niveau attendu par les analystes pour la fin de 2026.

Le titre en hausse de 110% depuis le 1er janvier

"Nous anticipons une réaction positive du marché. Nous réexaminerons et relèverons nos hypothèses de marges de raffinage", conclut AlphaValue. Cette révision pourrait conduire le bureau d'analyse à relever ses prévisions de bénéfices. Il n'en précise toutefois pas le montant pour le moment et attend l'évolution des pénuries. En effet, un retour à un approvisionnement plus normal pourrait réduire les marges exceptionnelles dont bénéficie actuellement HELLENiQ Energy.

Vendredi, à 11h15, l'action HELLENiQ Energy gagnait 3,10%, à 17,48 euros à la Bourse d'Athènes, portant sa hausse à 110% depuis le début de l'année.

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