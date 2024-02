Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: titre en repli, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Heineken cède plus de 1% à Amsterdam, dans le sillage d'une analyse de RBC qui a annoncé aujourd'hui avoir dégradé son opinion sur le titre passant de 'performance en ligne avec le secteur' à 'sous-performance', tout en ramenant son objectif de cours de 85 à 75 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker canadien dit regretter le refus persistant opposé par le brasseur néerlandais à un accroissement de ses dépenses marketing, qu'il juge préjudiciable à la marque au moment où les prix des bières augmentent.



De son point de vue, les performances du groupe restent conditionnées à une intensification de ses investissements, sans quoi les volumes de ventes, les marges et le flux de trésorerie resteront selon lui sous pression.







Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -1.45%