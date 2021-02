Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : surperforme, dans la liste 'Europe-1' de BofA Cercle Finance • 23/02/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Heineken surperforme un indice AEX en baisse de plus de 2% mardi à la Bourse d'Amsterdam après avoir été intégré dans la liste des meilleures idées en Europe de Bank of America. Dans une note, le broker met en avant les bonnes perspectives du brasseur néerlandais avec l'imminence d'une réouverture de l'économie tout en qualifiant son dernier point stratégique de 'convaincant'. Vers 16h30, le titre recule de seulement 0,2% tandis que l'AEX 40 lâche 2,1%.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.19%