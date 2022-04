Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: solide début d'année, mais les coûts pèsent information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mercredi une forte augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tout en déclarant s'attendre à ce que les tensions inflationnistes pénalisent sa base de coûts cette année.



Le brasseur néerlandais a fait état ce matin d'une croissance organique de 5,2% de ses volumes sur la période, une performance supérieure aux attentes des analystes qui visaient une hausse autour de 3,5%.



Heineken explique que la croissance a été portée par une reprise partielle de la consommation 'on trade' (bars et restaurants) sur fond de réouverture de l'économie.



Au premier trimestre, la hausse de ses volumes a permis une progression de 35,9% de son chiffre d'affaires, dont une progression de 24,9% en données organiques.



Le groupe a maintenu ses prévisions annuelles, mais prévenu que l'augmentation des coûts des matières premières affecterait probablement ses résultats.



Face à cet environnement économique 'incertain' et aux pressions liées à l'inflation, Heineken dit avoir l'intention de prendre un certain nombre d'initiatives, notamment au niveau de ses prix.



Suite à cette publication, le titre progressait de plus de 3% vers 10h20, tandis que l'indice du secteur européen affichait simultanément un repli de 1,6%.





