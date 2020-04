Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : retrait des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 08/04/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le brasseur néerlandais Heineken fait part ce mercredi d'un retrait de ses objectifs financiers pour 2020, compte tenu de l'impact macroéconomique majeur attendu de la pandémie de Covid-19 sur ses marchés et son activité. Pour son premier trimestre, le groupe s'attend à annoncer un volume total en baisse de l'ordre de 4% en organique, avec un volume de bière en recul d'environ 2%, impact qui selon lui devrait empirer au deuxième trimestre.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -1.09%