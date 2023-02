Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: résultats meilleurs que prévu, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - Heineken a publié mercredi des résultats meilleurs que prévu au titre de l'exercice 2022, portés par la progression de ses volumes, en particulier aux Amériques, et la hausse de ses prix.



Le chiffre d'affaires net du brasseur néerlandais a grimpé de 30,4% à 28,7 milliards d'euros l'an dernier, à comparer à un consensus qui le donnait à 28,4 milliards.



Dans son communiqué, le groupe indique que ses revenus nets ont augmenté de 21,2% en données organiques, grâce à une hausse des volumes de 6,4% et à un effet mix-prix de 14,3% lié à la répercussion de l'inflation sur ses tarifs et à la 'premiumisation' de son portefeuille de produits.



Son bénéfice opérationnel a, lui, progressé de 24% pour atteindre 4,5 milliards d'euros, là encore au-delà du consensus qui visait 4,4 milliards.



Pour 2023, Heineken a confirmé son objectif d'un bénéfice opérationnel en croissance organique de 5% à 10% dans un contexte économique jugé 'difficile' du fait de la dégradation du moral des consommateurs dans certains pays.



Ses volumes annuels sont attendus en petite hausse, la vigueur des ventes dans les pays émergents devant plus que compenser le repli attendu en Europe.



Suite à cette publication, le titre du numéro deux mondial du secteur s'adjugeait 1,8% en début de journée à la Bourse d'Amsterdam, signant l'une des trois meilleures performances de l'indice local AEX.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +1.51%