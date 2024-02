Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: repli de 5% du BPA ajusté en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Heineken publie au titre de l'année écoulée, en variations organiques et en données ajustées d'éléments exceptionnels, un BPA en repli de 5,2% à 4,67 euros, malgré un profit opérationnel en hausse de 1,7% à 4,44 milliards, soit une marge de 14,7%.



A 30,3 milliards d'euros, les revenus nets ajustés du brasseur néerlandais ont augmenté de 5,5% en organique, grâce à une hausse de 10,8% du revenu par hectolitre qui a plus que compensé un recul de 4,7% des volumes de bière.



Heineken va proposer un dividende final de 1,04 euro par action, portant son total 2023 à 1,73 euro, en ligne avec son niveau précédent. Pour 2024, il vise une croissance organique 'du bas au haut de la plage à un chiffre' du profit opérationnel ajusté.





