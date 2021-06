Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : renforcement au capital d'UBL Cercle Finance • 23/06/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique publié ce matin, Heineken annonce avoir procédé à l'acquisition de 39.644.346 actions ordinaires supplémentaires dans le capital de la société United Breweries Limited (UBL). Le brasseur néerlandais porte ainsi sa participation dans UBL de 46,5% à 61,5%. Pour rappel, United Breweries Limited est un groupe indien de boissons alcoolisées, produisant en particulier la bière Kingfisher.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.05%