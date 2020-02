Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : relève son dividende, optimiste pour 2020 Cercle Finance • 12/02/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - Heineken, deuxième brasseur mondial, a relevé mercredi son dividende et ses prévisions de résultats pour 2020. Le groupe proposera un dividende de 1,68 euro par action au titre de 2019, contre 1,60 en 2018. En 2019, le bénéfice net s'est établi à 2,4 milliards d'euros, contre 2,1 milliards en 2019, pour un chiffre d'affaires de 23,9 milliards d'euros contre 22,5 milliards d'euros un an plus tôt. Heineken a ajouté qu'il visait une progression des ventes en 2020 grâce aux volumes, aux prix et à la montée en gamme, ainsi qu'une croissance d'environ 5% du résultat opérationnel en base organique. L'action Heineken grimpe de près de 6,5%, surperformant les autres valeurs du STOXX Europe 600 Food & Beverage.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +6.28%