Heineken: rachat de 333 millions d'euros d'actions à Femsa

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mercredi avoir racheté auprès de Femsa pour 333 millions d'euros de ses propres actions dans le cadre de la volonté du conglomérat mexicain de se retirer du capital du brasseur néerlandais.



Dans un communiqué, le groupe précise avoir fait l'acquisition d'environ 2,5 millions de titres Heineken à un prix de 92,75 euros, à comparer avec un cours de clôture de 96,60 euros hier soir.



Il indique avoir racheté par ailleurs quelque 1,3 millions d'actions Heineken Holdings, cette fois à un prix unitaire de 77,25 euros.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la finalisation du placement de l'équivalent de 3,7 milliards d'euros d'actions Heineken par Femsa, qui détenait jusqu'ici 14,8% du capital.



Le groupe mexicain avait manifesté en février dernier son intention de céder ses parts dans Heineken afin de se concentrer sur ses métiers dans la distribution, sur sa co-entreprise Coca-Cola Femsa et ses projets dans le numérique.



Heineken, qui a financé la transaction à partir de sa trésorerie et d'une facilité de crédit, explique vouloir conserver les titres acquis en auto-détention.





