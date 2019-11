Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : partenaire officiel de l'UEFA pour l'Euro 2020 Cercle Finance • 13/11/2019 à 13:17









(CercleFinance.com) - Heineken fait part d'un accord avec l'UEFA qui fera du brasseur néerlandais le partenaire officiel de l'Euro 2020, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes européennes, et étend pour trois ans (2021-2024) son partenariat avec la Ligue des Champions. L'accord comprend notamment les droits d'approvisionnement exclusifs dans les stades, les fan zones et les fan villages, ainsi que les droits numériques. Heineken prévoit aussi de lancer des campagnes marketing TV et numériques intégrées avec Thierry Henry.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.92%