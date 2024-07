Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: objectifs de profits affinés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Heineken indique prévoir désormais pour 2024 une croissance organique de son profit net ajusté (beia) 'davantage en ligne' avec celle de son profit opérationnel ajusté, elle-même désormais anticipée entre 4 et 8%.



Toujours en données ajustées, le brasseur néerlandais a réalisé un profit net de 1,2 milliard d'euros (soit 2,15 euros par action) et un profit opérationnel de 2,08 milliards sur son premier semestre, en croissances organiques de respectivement 4,4% et 12,5%.



A un peu plus de 14,8 milliards d'euros, ses revenus nets se sont accrus de 6% en organique, dont une hausse de 4,3% par hectolitre, tandis que ses volumes de bière ont progressé de 2,1% en organique, dont une hausse de 9,2% pour la marque Heineken.





Valeurs associées HEINEKEN 84,54 EUR Euronext Amsterdam -6,79%