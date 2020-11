Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : nouveau directeur commercial en 2021 Cercle Finance • 20/11/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Heineken annonce la nomination de James Thompson comme nouveau directeur commercial au début de l'année prochaine, pour succéder à Jan Derck van Karnebeek qui quittera le brasseur néerlandais le 1er mars prochain. James Thompson est actuellement responsable des catégories, marques, innovations et magasins chez Avon. 'Il dispose d'une expérience étendue dans le secteur des boissons du fait de sa carrière précédente de 24 ans chez Diageo', souligne Heineken.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.49%