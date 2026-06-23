Heineken nomme Rafael Oliveira, un candidat extérieur, au poste de directeur général avec pour mission de dynamiser les ventes

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* Heineken est sans directeur général depuis juin

* Oliveira prendra ses fonctions à partir d'octobre

* Le cours de l'action progresse à l'annonce de cette nouvelle

* Les entreprises du secteur des boissons cherchent à relancer la croissance alors que les ventes de l'industrie s'effondrent

Le brasseur néerlandais Heineken HEIN.AS a nommé mardi Rafael Oliveira au poste de président-directeur général, devenant ainsi l’un des nombreux fabricants de boissons alcoolisées à chercher à relancer ses ventes par un changement de direction.

Rafael Oliveira occupe depuis 2024 le poste de directeur général du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's

JDEG.D KDP.O . Il rejoindra Heineken, le numéro deux mondial de la brasserie, pour un mandat de quatre ans à compter du 1er octobre, a indiqué la société dans un communiqué.

"À l’issue d’une recherche mondiale rigoureuse, le conseil de surveillance a choisi Rafa à l’unanimité pour sa combinaison unique de vision stratégique, d’expertise opérationnelle et de sens aigu des finances", a déclaré Heineken.

L'action Heineken a progressé de 1,8 % en début de séance, surperformant l'ensemble du marché. L'ancien directeur général, Dolf van den Brink, qui a dirigé Heineken pendant six ans, avait annoncé en janvier sa démission surprise , et la société était sans directeur général depuis début juin.

UNE SÉRIE DE CHANGEMENTS À LA TÊTE DE L'ENTREPRISE Son départ s’inscrit dans une série de changements observés au sein du secteur des biens de consommation au cours de l’année écoulée, notamment chez ses principaux concurrents du secteur des boissons, Diageo DGE.L et Rémy Cointreau RCOP.PA , où les comités de recrutement et les investisseurs se sont tournés vers des candidats externes dans l’espoir qu’ils puissent insuffler un nouveau souffle. M. Oliveira aura pour mission de mener Heineken à travers un plan de suppression de 6.000 emplois, de relancer les volumes de vente malgré une baisse prévue de la demande mondiale de bière et de rattraper le retard sur les rendements pour les investisseurs de son rival Anheuser-Busch InBev ABI.BR .

Heineken a indiqué qu’Oliveira disposait de deux décennies d’expérience en "leadership transformationnel" tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, ainsi qu’un parcours marqué par la mise en œuvre de stratégies ciblées et l’amélioration des performances.

Chez JDE Peet's, il a affiné la stratégie de l'entreprise et rétabli une croissance rentable, a-t-elle précisé. Auparavant, il occupait le poste de président des marchés internationaux chez Kraft Heinz KHC.O .

Suite au rachat de JDE Peet's par Keurig Dr Pepper, la société prévoit de se scinder en deux sociétés cotées aux États-Unis: l'une dédiée aux boissons et l'autre au café, en fusionnant ses propres activités avec celles de JDE Peet's.

En avril, elle a nommé M. Oliveira à la tête de sa nouvelle division mondiale dédiée au café.

Dans un communiqué publié mardi par KDP, M. Oliveira a déclaré que quitter Keurig avait été une décision difficile à prendre.

"Je suis ravi d’avoir l’opportunité de mener cette grande entreprise vers son prochain chapitre", a-t-il déclaré dans le communiqué de Heineken, ajoutant que la stratégie 2030 de l’entreprise offrait une solide base pour l’avenir.

"Je suis convaincu que nous allons accélérer la croissance, stimuler la productivité et adapter Heineken aux défis de l’avenir, afin de conquérir le cœur des consommateurs du monde entier", a-t-il déclaré.