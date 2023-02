Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: Max Verstappen, nouvel ambassadeur de la marque information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi qu'il allait s'associer au pilote de Formule 1 Max Verstappen, qui va devenir le nouveau visage de sa marque.



Le brasseur néerlandais précise que Verstappen va prendre le rôle, dans le cadre de l'accord, l'ambassadeur officiel de sa marque de bière sans alcool Heineken

Depuis son entrée dans le monde de la F1, en 2016, le groupe s'est associé à une campagne de promotion contre l'alcool au volant, marquée par le slogan 'Quand tu bois, ne conduis jamais'.



Dans le cadre du partenariat signé avec le pilote néerlandais, Heineken a prévu de lancer une série d'initiatives créatives à destination des fans, regroupées sous le nom de 'Player 0.0'.



L'accord intervient alors que le groupe a conclu un nouveau partenariat avec l'écurie Oracle Red Bull à moins de deux semaines du début de la saison, avec le Grand Prix de Bahrein.





