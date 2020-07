Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 17/07/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 96 euros sur Heineken, après une préannonce des résultats semestriels du brasseur, démontrant notamment que 'son positionnement concurrentiel s'améliore à travers la crise'. Le broker ajoute que cette publication 'suggère que le nouveau CEO mettra davantage l'accent sur les coûts et les marges'. Si Credit Suisse réduit ses estimations de BPA de 11% pour 2020 et de 4% pour 2021, ses prévisions pour 2022 restent inchangées.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -1.27%