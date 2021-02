Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken :les bénéfices ont presque diminué de moitié en 2020 Cercle Finance • 10/02/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Heineken a déclaré que son bénéfice a été presque réduit de moitié en 2020, avec des ventes décevantes en Europe qui ont été partiellement compensées par une performance meilleure que prévu en Amérique. Le bénéfice net a atteint 1,15 milliard d'euros l'année dernière, soit une baisse organique de 49,4 % par rapport aux 2,5 milliards d'euros de 2019, a déclaré la société. Le chiffre d'affaires a diminué de 11,3 % en termes organiques, à 23,8 milliards d'euros, le volume de la bière ayant baissé de 8,1 %. Les volumes en Europe ont chuté de 8,2 %, Heineken accusant particulièrement les restrictions renouvelées du quatrième trimestre. Le brasseur néerlandais a également fait le point sur son programme de révision stratégique 'EverGreen', déclarant qu'il vise à réaliser des économies brutes de 2 milliards d'euros jusqu'en 2023, tout en cherchant à rétablir sa marge d'exploitation à environ 17%. Mais les analystes ont indiqué que le plan était 'décevant', Heineken a annoncé qu'il prévoyait que les recettes, le bénéfice d'exploitation et la marge en 2021 resteraient en dessous de leurs niveaux de 2019.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -2.22%