Heineken : le titre progresse, porté par une analyse positive

(CercleFinance.com) - Heineken gagne environ 1% à Francfort, et profite d'une analyse d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 113 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression estimé à 10% pour l'action du brasseur néerlandais. 'Nous sommes positifs au sujet des résultats du premier semestre 2021 et augmentons de 3-4% nos attentes de BPA sur la période 2021-23', explique le broker, qui voit pour Heineken, 'le plus fort levier à la réouverture sur site de la bière en Europe'.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.54%