Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: le titre porté par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le titre Heineken signe l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX mercredi matin à la Bourse de Londres à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays.



Vers 10h45, l'action du brasseur néerlandais progresse de 1,8% dans un marché boursier en hausse d'environ 0,8%.



Barclays, qui a relevé sa recommandation à 'pondérer en ligne' contre 'sous-pondérer' jusqu'à présent, juge que la plupart des risques qui entouraient la valeur se sont désormais matérialisés, ce qui rend selon lui son profil 'plus équilibré' sur le court terme.



Son objectif de cours remonte en parallèle de 86 à 90 euros.



Heineken avait déjà fait l'objet d'une recommandation favorable mardi, puisque les analystes de BofA avaient ajouté le titre à leur liste des meilleures idées d'investissement en Europe.



D'après le broker américain, l'action Heineken est séduisante à la fois dans l'environnement actuel, du fait de sa bonne visibilité pour 2023, mais aussi dans l'optique d'un retour de la croissance en raison de sa capacité à faire mieux que le marché de la consommation dans son ensemble.



Le courtier avait aussi mis en évidence une décote revenue à des plus bas de plusieurs années (10%) par rapport au reste du secteur de la consommation de base.





Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +0.80%