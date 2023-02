Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: le mexicain Femsa va céder sa participation information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le conglomérat mexicain Femsa a annoncé mercredi soir avoir enclenché la cession de sa participation de près de 15% dans le brasseur néerlandais Heineken.



A l'issue d'un passage en revue stratégique de ses activités, Femsa a décidé de se concentrer sur ses métiers dans la distribution, sur sa co-entreprise Coca-Cola Femsa ainsi que sur ses projets dans le numérique.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, Heineken déclare qu'il va soigneusement étudier les implications de la décision de Femsa, y compris la possibilité de racheter les actions aujourd'hui détenues par le groupe mexicain, qui représentent pas loin de 14,8% de son capital.



Cette annonce, très largement attendue par le marché, n'avait pas beaucoup d'impact sur le cours de l'action Heineken, qui progressait de près de 0,5% jeudi en milieu de journée.





