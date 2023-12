Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: le DG en passe d'être reconduit pour quatre ans information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé jeudi que son conseil d'administration allait proposer le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat de Dolf van den Brink, son directeur général depuis plus de trois ans.



Sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale du brasseur, qui se tiendra le 25 avril 2024.



Dolf van den Brink avait pris les fonctions de président du directoire et de directeur général en juin 2020, après une carrière de 22 ans au sein du groupe.



Il est notamment à l'origine du plan stratégique 'EverGreen', qui vise à donner à l'entreprise les moyens de se développer et de se renouveler face aux changements qui animent le secteur des boissons et le monde en général.



Heineken a annoncé qu'il souhaitait aussi renouveler le mandat du président de son conseil de surveillance, Jean-Marc Huët, cette fois pour une durée de deux ans.



Le groupe dit également avoir l'intention de nommer à son conseil Peter Wennink, le directeur général d'ASML sur le départ, et de prolonger le mandat d'administratrice de Pamela Mars-Wright.



Suite à ces annonces, l'action Heineken progressait de plus de 2% jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +2.25%