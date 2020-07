Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : en retrait après ses chiffres préliminaires Cercle Finance • 16/07/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Heineken perd 3% à Amsterdam après la publication de ses chiffres préliminaires des six premiers mois de 2020, marqués par une chute de 76% du BPA ajusté d'éléments exceptionnels du brasseur, à 0,39 euro, sous le poids de la pandémie de Covid-19. Cette dernière a en effet pesé lourdement sur les ventes, en recul de 16,4% en organique, avec une baisse de 11,5% en organique des volumes de bière. Ceux-ci, après avoir atteint un creux en avril, se sont toutefois redressés graduellement par la suite. En incluant des charges exceptionnelles de 550 millions d'euros pour dépréciations d'actifs tangibles et intangibles, Heineken s'attend à afficher une perte nette de l'ordre de 300 millions d'euros sur le premier semestre.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -2.96%