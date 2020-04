Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : en recul après son point d'activité Cercle Finance • 22/04/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Heineken recule de 1,6% à Amsterdam, après l'annonce par le brasseur d'un recul de 2,1% de ses volumes de bière en organique sur les trois premiers mois de 2020, sous l'effet de la pandémie de Covid-19 qui ont impacté significativement les volumes du mois de mars. Cette contraction d'activité du groupe néerlandais s'est répercutée sur le profit net au titre du premier trimestre, qui s'est établi à 94 millions d'euros contre 299 millions sur la période correspondante en 2019. Heineken prévient en outre de son intention de dévier de sa politique de dividendes, en ne versant pas d'acompte sur dividende après la publication de ses résultats au titre du premier semestre 2020, en août prochain.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -1.06%