Heineken : en perte nette sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Heineken publie au titre des six premiers mois de 2020 une perte nette de 149 millions d'euros, mais un bénéfice net ajusté d'éléments exceptionnels en baisse de 76% à 227 millions, soit un BPA ajusté de 0,39 euro, conformément à son annonce préliminaire. La crise sanitaire a pesé sur ses revenus nets de 9,24 milliards d'euros, en recul de 16,4% en organique, avec une baisse de 11,5% des volumes de bière organiques et un revenu net par hectolitre en retrait de 3,6%. 'Une incertitude significative demeure sur l'impact de la pandémie de Covid-19', prévient le brasseur néerlandais, qui indique toutefois observer 'une reprise graduelle depuis le creux d'avril sur la plupart des marchés'.

Valeurs associées HEINEKEN HOLDING Euronext Amsterdam -2.73%