Heineken : en discussions avec le Sud-Africain Distell

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Heineken confirme ce matin s'être engagé dans des discussions avec le groupe sud-africain de boissons alcoolisées Distell Group Holdings Limited, au sujet d'une possible transaction avec ce dernier. 'Les discussions sont en cours, mais il convient de noter qu'il ne peut y avoir de certitude quant à la conclusion d'un accord. Des annonces supplémentaires seront faites en temps appropriés', ajoute le brasseur néerlandais.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.08%