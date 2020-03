Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : émission obligataire pour 1,4 milliard d'euros Cercle Finance • 26/03/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Heineken annonce avoir placé pour 600 millions d'euros d'obligations à cinq ans portant un coupon de 1,625% et pour 800 millions d'obligations à 10 ans portant un coupon de 2,25%, titres émis dans le cadre de son Euro Medium Term Note Programme. Le brasseur néerlandais précise que les recettes issues de ces émissions serviront au financement de ses besoins généraux. Le 18 mars, il avait aussi placé de façon privée des obligations à cinq ans portant coupon de 0,6375% pour 100 millions de francs suisses.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.77%