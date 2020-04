Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : don à la Croix Rouge contre le Covid-19 Cercle Finance • 08/04/2020 à 13:08









(CercleFinance.com) - Heineken annonce un don de 15 millions d'euros à la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge pour 'soutenir ses efforts pour soulager les populations les plus vulnérables au Covid-19, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine'. Le brasseur néerlandais ajoute qu'il s'engage jusqu'à la fin de l'année 2020 à ne pas mener de licenciements structurels en conséquence de l'épidémie, et s'assurer que l'ensemble de ses employés suivent des règles d'hygiène et de distance sociale strictes.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.92%