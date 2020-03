Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : deux changements dans l'équipe de direction Cercle Finance • 04/03/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Heineken annonce le départ de son directeur de la logistique Marc Gross en avril, après 25 années au sein du groupe, et son remplacement au sein du conseil de direction par Magne Setnes, actuellement à la tête de Brau Union AG, son activité en Autriche. Par ailleurs, le brasseur néerlandais annonce l'arrivée au sein de son équipe de direction de Ronald den Elzen en tant que premier directeur numérique et technologique. Travaillant pour le groupe depuis 25 ans, il était le plus récemment en charge de Heineken USA.

