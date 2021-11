Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : deux acquisitions en Afrique australe information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi qu'il avait l'intention de prendre le contrôle de Distell et de Namibia Breweries en vue de créer un champion régional des boissons alcoolisées en Afrique australe. Le rachat de Distell, un producteur de cidres, de cocktails aromatisés, de vins et de spiritueux, est à lui seul évalué à quelque 2,2 milliards d'euros. Parallèlement, le brasseur néerlandais a prévu de faire l'acquisition de 50,01% du capital de NBL Investment Holdings (NBLIH), l'actionnaire majoritaire de NBL, le numéro un de la bière en Namibie. Pour mémoire, Heineken détenait déjà une participation de 49,99% au sein de NBLIH. Le groupe compte désormais regrouper tous ces actifs, ainsi que les 75% qu'il détient dans Heineken South Africa, au sein d'une nouvelle structure qu'il contrôlera à hauteur d'au moins 65% et qui est d'ores et déjà valorisée autour de quatre milliards d'euros.

