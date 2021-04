Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : des volumes meilleurs que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 21/04/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Heineken a fait état mercredi de ventes de bière en volume stables pour le premier trimestre, une performance meilleure que prévu qui lui permettait de s'adjuger plus de 4% en Bourse ce matin. Le groupe néerlandais, qui possède entre autres les marques Heineken, Amstel, Desperados et Birra Moretti, a écoulé 50,3 millions d'hectolitres au cours des trois premiers mois de l'année, contre 51,6 millions un an plus tôt. A périmètre constant, l'évolution des volumes s'avère néanmoins parfaitement stable, alors que le consensus attendait un repli de l'ordre de 5%. 'Au vu des circonstances, il s'agit d'un bon trimestre pour Heineken', estiment ce matin les analystes de RBC. 'Chaque région a dépassé les attentes en termes de croissance organique des volumes, avec des performances particulièrement notables en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est', souligne le broker canadien. L'action du deuxième brasseur mondial progressait de plus de 4% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice AEX derrière ASML.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +3.97%