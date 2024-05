Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: des investissements dans les pubs britanniques information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi qu'il comptait investir 39 millions de livres sterling (quelque 45,5 millions d'euros) afin de rouvrir et de moderniser 612 de ses pubs britanniques, soit victimes du Covid ou de la récente crise du coût de la vie au Royaume-Uni.



Le géant néerlandais de la bière précise que son projet, qui devrait aboutir à la création de 1075 emplois, vise à repositionner ces établissements 'désuets', souvent situés en banlieues, en des bars 'premium', tournés vers le segment haut de gamme.



D'ici à la fin de l'année, ce sont ainsi 156 pubs qui devraient avoir rouvert leurs portes, ce qui signifie que le nombre d'établissements fermés reviendra au plus bas depuis 2019, avant l'apparition de l'épidémie de Covid.



Le brasseur précise que ces rénovations, qui visent à renforcer l'attrait de chaque pub en fournissant aux clients de nouvelles raisons de les visiter, proposeront des aménagements 'classiques et élégants', avec des ambitions 'élevées' que ce soient pour les toilettes ou les jardins.



Heineken exploite aujourd'hui quelque 2400 pubs au Royaume-Unis sous la bannière 'Star Pubs'.





