Heineken: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - Suite à l'examen stratégique annoncé précédemment, Heineken fait part de sa décision de quitter la Russie, et d'engager un transfert ordonné de ses activités locales à un nouveau propriétaire en pleine conformité avec les lois internationales et locales.



Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Heineken avec un objectif de cours ramené de 130 à 120 euros pour refléter un coût des fonds propres plus élevé, tout en modifiant ses estimations 2022 et 2023 pour le brasseur néerlandais.



'Nous nous attendons à ce que Heineken fasse preuve d'un solide pouvoir de tarification et que les volumes bénéficient des vents favorables de la réouverture en Europe et en Asie-Pacifique (APAC)', indique le broker.



Credit Suisse ajoute que l'action Heineken se négocie sur un P/E à terme de 17,7 fois, ce qui implique une légère décote par rapport à son pair AB InBev et une décote d'environ 20% par rapport aux niveaux prépandémiques.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 119 euros sur Heineken, objectif de cours qui implique un potentiel de progression de 36% pour l'action du brasseur néerlandais.



'Heineken devrait démarrer 2022 en force avec des volumes de +6% au premier trimestre. Les économies de coûts à venir et le mix géographique devraient aider à compenser les pressions sur le coût des produits vendus', estime le broker.