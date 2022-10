Heineken : chute de près de 30 % de son bénéfice net sur un an

(AOF) - Le brasseur néerlandais Heineken a enregistré au titre du troisième trimestre un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en chute de 28,9% sur un an après un exercice 2021 marqué par la vente de sa participation dans United Breweries. Le groupe, qui maintient «inchangés» ses objectifs annuels, a par ailleurs enregistré une hausse de 27,5% de son chiffre d'affaires à 9,4 milliards d'euros, tiré notamment par un regain des ventes en Asie. Cette progression a notamment été soutenue par une hausse des prix "pour faire face à l'inflation".

La demande a été moindre ailleurs dans le monde.L'Europe, les Amériques et l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est ont ainsi enregistré une croissance inférieure à un chiffre.

"Nous voyons de plus en plus de raisons d'être prudents quant aux perspectives macroéconomiques, y compris certains signes de ralentissement de la demande des consommateurs", a fait savoir le groupe hollandais, ajoutant toutefois que les objectifs du groupe restaient "inchangés pour l'année complète".

