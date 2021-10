Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken : baisse des ventes en volumes, l'Asie pèse information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Heineken a fait état mercredi d'une baisse plus marquée que prévu de ses ventes au troisième trimestre, essentiellement du fait de la reprise de l'épidémie de coronavirus en Asie. Le groupe néerlandais, qui détient notamment les marques Heineken et Amstel, a enregistré une baisse organique de 5,1% de ses ventes en volumes au cours des trois mois écoulés. A périmètre constant, la baisse se limite à 4,3%. 'La performance a été pénalisée par la météo pluvieuse en Europe et par les mesures de confinement en Asie', explique un analyste. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du brasseur ressort à près de 3,1 milliards d'euros, contre 396 millions d'euros un an plus tôt et 1,7 milliard d'euros sur la même période de 2020. Invoquant un environment 'volatile' qui l'oblige à prendre en main ses coûts et ses prix, le groupe dit s'en tenir à ses prévisions passées, à savoir des résultats 2021 inférieurs à ceux de l'exercice 2019. A la Bourse d'Amsterdam, l'action Heineken se repliait de 0,6% après cette publication.

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.64%