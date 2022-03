Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: arrêt de la distribution en Russie information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mercredi qu'il avait décidé d'arrêter la production, la promotion et la distribution de sa marque-phare Heineken en Russie.



Le brasseur néerlandais précise avoir immédiatement pris un certain nombre de mesures afin d'isoler ses activités russes, avec l'objectif de ne plus en tirer aucun produit financier.



Le groupe avait déjà annoncé son intention de ne plus réaliser de nouveaux investissements, ni d'exporter ses produits dans le pays.



Heineken dit désormais réfléchir à la suite qu'il entend donner à ses activités en Russie, tout en précisant bien opérer une claire différenciation entre les actions menées par le gouvernement russe et le sort de ses salariés dans le pays.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +6.26%