Heineken: arrêt complet des activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 16:07

(CercleFinance.com) - Suite à l'examen stratégique annoncé précédemment, Heineken fait part de sa décision de quitter la Russie, et d'engager un transfert ordonné de ses activités locales à un nouveau propriétaire en pleine conformité avec les lois internationales et locales.



Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de ses employés et de minimiser le risque de nationalisation, le brasseur a toutefois conclu qu'il est essentiel de poursuivre les activités récemment réduites pendant cette période de transition.



Le groupe néerlandais garantira en tout état de cause les salaires de ses 1.800 employés en Russie jusqu'à fin 2022 et prévoit une dépréciation et d'autres charges exceptionnelles hors trésorerie d'environ 0,4 milliard d'euros au total.