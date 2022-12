Heineken a confirmé ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023

(AOF) - Groupe brassicole néerlandais, Heineken organise ses journées investisseurs les 1er et 2 décembre. Lors de cet événement, son équipe de direction partagera les progrès et les détails sur EverGreen, sa stratégie pour façonner l’avenir de la bière. A cette occasion, le brasseur a confirmé prévoir pour 2022 une marge bénéficiaire d'exploitation légèrement supérieure à celle de l'année dernière ainsi que pour 2023, une croissance organique son bénéfice d'exploitation comprise entre 5% et 10%, sous réserve de toute évolution macroéconomique et géopolitique imprévue.

Ces perspectives sont basées sur les progrès continus d'EverGreen, dans le contexte d'un environnement économique mondial plus difficile et d'une baisse de la confiance des consommateurs dans les marchés développés.

Pour 2023, Heineken prévoit une hausse des volumes sur les marchés en développement et une baisse en Europe. Le groupe prévoit de continuer à fixer les prix de manière responsable en fonction des conditions du marché local, afin de couvrir la majeure partie de l'impact de l'inflation sur sa base de coûts.

A moyen long terme, le groupe veut s'assurer une croissance plus élevée et équilibrée entre volume et valeur. Heineken compte améliorer sa productivité de 400 millions d'euros d'une année à l'autre pour financer les investissements d'EverGreen et améliorer sa rentabilité opérationnelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.