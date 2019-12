Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heijmans : contrat pour un centre de données aux Pays-Bas Cercle Finance • 30/12/2019 à 08:03









(CercleFinance.com) - Heijmans annonce qu'il va construire un nouveau centre de données aux Pays-Bas pour 'un acteur global des centres de données et des connexions Internet', commande représentant une valeur de contrat de plus de 40 millions d'euros. Le Néerlandais revendique une 'expérience considérable' dans la construction et la maintenance de centres de données, ayant déjà construit l'Amsterdam Data Tower et gérant de nombreux centres de données pour le gouvernement central des Pays-Bas.

Valeurs associées HEIJMANS Euronext Amsterdam 0.00%