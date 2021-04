Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : un premier trimestre meilleur que prévu Cercle Finance • 16/04/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Le cimentier HeidelbergCement a fait état hier soir de résultats trimestriels préliminaires supérieurs aux attentes, ce qui lui valait une progression de 2% vendredi à la Bourse de Francfort. Le groupe allemand, l'un des principaux concurrents de LafargeHolcim, dit avoir dégagé un résultat opérationnel avant dépréciations et amortissements de 538 millions d'euros au premier trimestre, contre 405 millions sur la même période de l'an dernier. Selon un consensus fourni par la société, les analystes anticipaient un Ebitda ajusté nettement moins important, de l'ordre de 436 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a également progressé, passant de 3,93 à 3,96 milliards d'euros sur la période, contre un consensus établi à 3,87 milliards. Peu avant 12h00, le titre HeidelbergCement avançait de 2% à la Bourse de Francfort alors que l'indice européen regroupant les valeurs liées aux matériaux de construction, le STOXX® Europe 600 Construction & Materials, prenait au même moment 0,9%. HeidelbergCement a prévu de publier ses résultats définitifs de premier trimestre le 6 mai prochain.

Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA +1.90%